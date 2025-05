Luis Castillo y J-Rod Capitanean a Marineros

Chicago.- El lanzador Luis Castillo igualó su mejor marca de la temporada con siete entradas en blanco en la victoria de Seattle por 5-1 sobre Chicago. En su apertura, ponchó a cinco y permitió solo tres hits, con solo uno en una sola entrada.

Castillo no dio bases por bolas por primera vez desde el 23 de agosto de 2024, y retiró a los últimos 14 bateadores que enfrentó (18 de los últimos 19 en total).

De los 94 lanzamientos de Castillo, 64 fueron strikes, y de los 24 bateadores que enfrentó, 15 vieron un primer lanzamiento strike.

Tras la brillante actuación de Castillo, el grand slam de Julio Rodríguez en la octava entrada dio un respiro a los Mariners, y Collin Snider, Troy Taylor y Andrés Muñoz terminaron el juego.

“No me siento líder”, dijo Castillo. “Simplemente siento que soy una persona más en esa rotación. Somos muy cercanos, ya sea que alguien más necesite una opinión o que sea yo quien la necesite. Simplemente somos tan cercanos, así que, sí, no me veo como líder, sino como parte de este grupo, de esta rotación que tenemos”.

Para ganar

MIAMI.- Jesús Sánchez no es el típico primer bate.

Pero con Xavier Edwards fuera por una distensión en la parte media izquierda de la espalda , los Marlins decidieron quedarse con Sánchez, un toletero zurdo que llegó al lunes con un OPS+ de carrera de 96 y un porcentaje de embase de .308, debido a su OPS de carrera contra los diestros (.772).

En la victoria de los Marlins por 8-7 sobre los Cachorros el lunes por la noche en el LoanDepot Park, Sánchez se convirtió en el primer jugador de las Grandes Ligas con un jonrón para abrir el juego y una carrera impulsada para dejar en el terreno al rival en el mismo juego en 12 años (Alex Gordon el 26 de junio de 2013).

“Esa fue una posición que me dieron, así que simplemente la estoy disfrutando y tratándola como si fuera segundo bateando”, dijo Sánchez.

Dominante

Los Ángeles.– Brandon Pfaadt se convirtió en el primer ganador de siete juegos en las mayores, Lourdes Gurriel Jr., Gabriel Moreno y Geraldo Perdomo conectaron jonrones de dos carreras cada uno, y los Diamondbacks de Arizona vencieron el lunes 9-5 a los Dodgers de Los Ángeles.

Juegos de hoy

6:10 p. m. Cleveland en Minnesota (Continuación de partido)

6:40 p. m. Chicago (Cubs) en Miami

6:40 p. m. Cincinnati en Pittsburgh

6:45 p. m. Atlanta en Washington

6:45 p. m. NY (Mets) en Boston

7:05 p. m. Houston en Tampa Bay

7:05 p. m. Texas en NY (Yankees)

7:07 p. m. San Diego en Toronto

7:40 p. m. Baltimore en Milwaukee

7:40 p. m. Seattle en Chicago (WSX)

7:45 p. m. Detroit en St. Louis

8:10 p. m. Cleveland en Minnesota

8:40 p. m. Philadelphia en Colorado

9:45 p. m. Kansas City en San Francisco

10:05 p. m. LA (Angels) en Athletics

10:10 p. m. Arizona en LA (Dodgers)

Resultados de ayer

Cubs7

Marlins8

Reds7

Pirates1

Mets1

Red Sox3

Astros4

Rays3

Orioles4

Brewers5

Mariners5

white sox1

Tigers4

Cardinals11

Phillies9

Rockies3

Royals3

Giants1

Angels4

Athletics3

Diamondbacks9

Dodgers5

EN NÙMERO

71

Sinkers

Utilizó Luis Castillo de sus 94 lanzamientos realizados. Tiró 24 rectas consecutivas.

Por: Ryan Herrera

MLB.com