Grupo GBC reporta impacto económico tras 28 años de operaciones

SANTO DOMINGO.– El Grupo GBC lanza comunicado tras cumplir este jueves 28 años de operaciones informó que durante los últimos siete años sus ventas superaron los RD$70 mil millones.

La empresa asegura que entre 2018 y 2024 realizó aportes fiscales y sociales significativos: RD$1,563 millones en impuesto sobre la renta, RD$893 millones a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y más de RD$42 millones al Infotep, además de otros pagos correspondientes a anticipos fiscales, retenciones de asalariados, impuesto sobre retribuciones complementarias e ITBIS retenido.

Expertos en economía señalan que estas cifras reflejan la participación de empresas del sector privado en el fortalecimiento del sistema tributario y la seguridad social. Además, destacan que la cobertura de sucursales en distintas regiones del país permite el acceso a medicamentos en comunidades con limitaciones de oferta.

El Grupo GBC también enfatizó que su modelo de negocio combina expansión comercial y atención a clientes, lo que ha contribuido a consolidar su posición en el mercado farmacéutico dominicano.

