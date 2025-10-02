SANTO DOMINGO.– El Grupo GBC lanza comunicado tras cumplir este jueves 28 años de operaciones informó que durante los últimos siete años sus ventas superaron los RD$70 mil millones.

La empresa asegura que entre 2018 y 2024 realizó aportes fiscales y sociales significativos: RD$1,563 millones en impuesto sobre la renta, RD$893 millones a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y más de RD$42 millones al Infotep, además de otros pagos correspondientes a anticipos fiscales, retenciones de asalariados, impuesto sobre retribuciones complementarias e ITBIS retenido.

Puedes leer: Ricardo De los Santos y Rogelio Genao buscan solución a falta de agua en La Vega y Cotuí

Expertos en economía señalan que estas cifras reflejan la participación de empresas del sector privado en el fortalecimiento del sistema tributario y la seguridad social. Además, destacan que la cobertura de sucursales en distintas regiones del país permite el acceso a medicamentos en comunidades con limitaciones de oferta.

El Grupo GBC también enfatizó que su modelo de negocio combina expansión comercial y atención a clientes, lo que ha contribuido a consolidar su posición en el mercado farmacéutico dominicano.