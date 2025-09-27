Santiago.- Miles de tareas de arroz arrasadas en Dajabón, un hombre muerto arrastrado por dos ríos en Bonao y decenas de viviendas inundadas en la ciudad de Santiago, era el balance hasta este sábado en horas de la tarde, de las precipitaciones que vienen ocurriendo en gran parte del país desde el pasado miércoles en la noche.

En esta ciudad, a pesar de las inundaciones repentinas, no se habían reportado daños humanos, pero sí serios inconvenientes en el tránsito vehicular.

Desde Bonao, se informó que socorristas de la Defensa Civil rescataron ayer el cadáver de un hombre que había sido arrastrado por una crecida de los ríos Yuna y Masipedro.

También te puede interesar:

El occiso no pudo ser identificado por falta de documentos, mientras que el médico legista actuante en el caso dictaminó su fallecimiento a causa de asfixia por inmersión.

En tanto que en la provincia de Dajabón, se reportaron grandes inundaciones tanto en la zona urbana como rural como fruto del desbordamiento del río Masacre, que incluso destruyó parte del canal que habían construido los ciudadanos haitianos en la parte de Haití.

Asimismo, miles de tareas de tierras sembradas de arroz fueron arrasadas.

Socorristas rescataron cadáver de hombre que se ahogó

“Nunca había visto una crecida tan fuerte como la de ahora del río Masacre, que además de pasar por encima del puente de la zona franca de CODEVI, afectó miles de tareas arroceras”, expresó Ramón Pichardo, productor arrocero.

Las fincas arroceras dañadas por las lluvias están localizadas en la Vigía, el Coco, Sanchez y Cañongo.

Hubo grandes inundaciones en la comunidad de Juana Méndez.

Todavía los organismos oficiales no tienen una evaluación de los daños ocasionados por las lluvias tanto en Dajabón como en otras provincias del Cibao Central como son Espaillat (Moca), La Vega, Duarte y Bonao.