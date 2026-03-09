Guatemala comprará armas a EU.UU. tras el fin de un embargo militar de 47 años

Ciudad de Guatemala. – El Gobierno de Guatemala anunció este lunes que adquirirá armamento a Estados Unidos tras el levantamiento de un embargo militar que durante 47 años prohibió la venta de equipo militar al país centroamericano debido a violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.

El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, informó en rueda de prensa que el cese de la restricción responde a los resultados obtenidos por Guatemala en la lucha contra el narcotráfico. En la conferencia también participó el presidente Bernardo Arévalo de León.

“Guatemala ha alcanzado resultados históricos con mayores incautaciones de drogas”, señaló Sáenz, al explicar que la decisión permitirá al país “hacer negocios con Estados Unidos para aumentar las capacidades de las Fuerzas Armadas”.

El funcionario indicó que, tras el levantamiento del embargo, el Gobierno guatemalteco tiene previsto destinar 52,2 millones de dólares durante este año para la compra de armas y equipos militares.

El embargo militar fue instaurado hace 47 años debido a denuncias de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el ministro aseguró que el país ya cuenta con la certificación necesaria para adquirir armamento de su socio estadounidense.

Sáenz explicó que la decisión fue adoptada tras una reunión convocada por el Gobierno de Donald Trump, en la que se evaluaron los avances de Guatemala en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. No obstante, aclaró que no se firmó un acuerdo específico para poner fin formalmente al embargo.

Desde la llegada de Arévalo de León al poder en enero de 2024, las autoridades han decomisado 30 toneladas de cocaína y seis millones de matas de marihuana, además de registrar una disminución en los vuelos vinculados al narcotráfico sobre el territorio guatemalteco.

Debido a la prohibición estadounidense, el Gobierno guatemalteco realizaba previamente sus compras de armamento a países como Colombia e Israel, según detalló el ministro.

El embargo se originó en el contexto del Conflicto armado interno de Guatemala, que se desarrolló entre 1960 y 1996 y dejó más de 250,000 víctimas entre muertos y desaparecidos hasta la firma de los acuerdos de paz en 1996. De acuerdo con la Comisión de Esclarecimiento Histórico, durante ese periodo se registraron 626 masacres, atribuidas principalmente al Ejército con apoyo de patrullas civiles.