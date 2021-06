Guerra de los ex entre ARod, Jlo y Ben Affleck

Parecería que A-Rod le está pisando los pies a JLo, resulta que al expelotero lo vieron de fiesta el sábado, nada más y nada menos que con la ex de Ben Affleck, Lindsay Shookus.

De acuerdo a Page Six, el motivo de la reunión es que era la fiesta de cumpleaños de la productora del programa Saturday Night Live.

En un vídeo que la publicación dice haber visto a Rodríguez, sentado junto a Shookus, en una reunión íntima en una casa en los Hamptons, mientras Josh Beckerman -conocido como el Foodie Magician– realiza una de sus rutinas para los invitados.

El encuentro suena sospechoso por su timming, y es que sucede justo mientras el romance reavivado de sus respectivos ex, Affleck y Jennifer López, continúa calentando las redes.

Sin embargo, la publicación afirma que son amigos desde hace mucho tiempo y nada más.

Un representante de Rodríguez le dijo a Page Six el lunes: «No hay absolutamente nada entre ellos», y agregó: «Han sido amigos durante 15 años».

El vídeo se publicó por primera vez en las historias de Instagram de Beckerman con el mensaje: «¡Feliz cumpleaños @shookushookus!» El cumpleaños de Shookus es el 18 de junio.

En el video, Shookus está vestida con una blusa negra sin mangas y una falda estampada en blanco y negro. Mientras tanto, el ex New York Yankee, quien aparentemente estaba distraído con su teléfono, va con un look completamente blanco, muy apropiado para el verano.

Shookus y Affleck, de 48 años, salieron de manera intermitente de 2017 a 2019. López, de 51 años, rompió su compromiso con Rodríguez a principios de este año después de salir desde 2017, luego de alegadas acusaciones de engaños por parte de la exestrella del MLB.

En diciembre de 2019, incluso se vio a Shookus cenando con Rodríguez y López, cenando con miembros del elenco de «SNL» antes de la presentación de JLo en el programa.

Rodríguez recientemente alquiló una nueva mansión en los Hamptons, donde fue visto cenando el viernes con una misteriosa morena. Sin embargo, se dice que esta dama es solo su su socia comercial. ¡El tiempo -y los paparazzi– lo dirán!