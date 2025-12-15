Guido Gómez arremete contra implicados en Caso SeNaSa y justifica indignación ciudadana

Santo Domingo.– El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, expresó duras críticas contra los implicados en el Caso SeNaSa, al considerar que la supuesta utilización irregular de recursos públicos destinados a la salud genera una legítima indignación social.

Durante su participación en el programa El Matutino, que se transmite por canal 11, Gómez Mazara calificó con términos enérgicos a los presuntos responsables, al afirmar que se trata de personas que habrían manipulado operaciones no realizadas y afectado fondos dirigidos a los sectores más vulnerables del país.

El funcionario sostuvo que la población tiene razones de peso para sentirse indignada, al tratarse de recursos destinados a garantizar servicios de salud a ciudadanos de escasos recursos.

Sus declaraciones se producen en medio del debate público generado por el Caso SeNaSa, que ha provocado reacciones en distintos sectores por el impacto social que implicaría cualquier manejo irregular de fondos del sistema de salud.