Guillermo del Toro, uno de los tres grandes directores mexicanos, ante tantas versiones, premios, y controversias, emitió en diez textos para la red Twitter, su interpretación de Roma, la obra maestra de Alfonso Cuarón que conecta excelentemente bien con solo una parte del público y la crítica y en especial con los jurados de los premios maspretigiosos que no dudan en otrogarles globos y estatuillas (tal cual ocurrirá, se espera, con los Oscar)Otra parte, condicionada por el ritmo del cine de edición incesante, regalo de Holywood, no pasa la primera media hora y otra proporción o no la entiende o no la soporta, producto lógico den embotamiento del gusto fílmico “popular”.

1- Para mí, el plano inicial sugiere que la Tierra (el piso infestado de mierda) y el Cielo (el avión) estarán siempre lejos pero el agua los revela y une brevemente, como un espejo. En ROMA las verdades las revela el agua.

2) Estos planos de existencia, como la separación de clases en la casa, no se puede zanjar fácilmente.Habrá momentos en que la familia se “acerque” pero serán pasajeros: “Nos salvó Cleo” y casi de inmediato: “Me preparas un licuado de plátano?”

3) En mi opinión el “silencio” de Cleo es usado como herramienta dramática para el arco de su historia y nos lleva a revelar su dolor más íntimo- revelado por el agua- “No quería que naciera”. Cleo se calla y sofoca su emoción y culmina en esta explosión.

4) Un momento clave, orquestado con enorme precisión por Cuarón es el momento en que a Cleo se le rompe la fuente justo en el momento del Halconazo y cuando Fermín entra con la pistola y la camiseta de “Amor es…” Su bebé nace muerto.

5) ROMA es, en todo sentido, una pintura mural, un fresco enorme. Lo anuncia así el uso de angulares y de elaborados dollies laterales. Cuarón cifra su dramaturgia en imagen y sonido. Todo estáahí.

6) Me parece que está poco difundido el hecho de que Cuarón y Eugenio Caballero reconstruyeron en un lote enorme, varias cuadras de la ciudad de México- con banquetas, lámparas, asfalto, tiendas, etc, etc. Un logro titánico.

7) ROMA no presenta solo dos clases sociales- las barreras están estratificadas entre la familia y los terratenientes de apellido extranjero y aun entre Fermín y Cleo. Esto es patente cuando el la insulta en el campo de entrenamiento.

8) Si ROMA cifra su narrativa en imagen y sonido, la pista sonora -escuchada en cine- es dinámica, envolvente y sutil- pero precisa.

9) Cuarón parece sugerir que todo es cíclico: Por eso, quizá, Pepe recuerda otras vidas en que perteneció a clases y profesiones diferentes. Todo viene y va: solidaridad, amor, la vida… y solo a veces nos podemos abrazar junto al océano.

10) La imagen final rima con la inicial. Una vez más tierra y cielo. Solo Cleo puede transitar entre ellos. Con la esencia que le permitió superar la prueba de Zovek. La cinta abre mirando hacia abajo y cierra mirando hacia arriba- pero el avión y el cielo, siempre estarán lejos. Cuarón recurre al mar y al agua frecuentemente en su cine: En Y Tu Mama También, Los Hijos del Hombre, Roma y Gravedad entre otras.