Bahoruco.- En la comunidad de Dos Brazos, municipio de Neiba, provincia Bahoruco, fueron encontrados este lunes los cuerpos de una mujer haitiana y su hijo de apenas un año y seis meses, ambos en avanzado estado de descomposición cerca del río Panzo.

Las víctimas fueron identificadas como Oni Toussaint y su pequeño hijo. De acuerdo con los reportes preliminares, ambos presentaban signos visibles de violencia, lo que apunta a un hecho criminal.

El hallazgo generó conmoción en la zona, donde residentes alertaron a las autoridades tras notar la ausencia prolongada de la mujer y el niño.

Al lugar acudieron miembros del Ministerio Público, agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) y de la Policía Científica, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos y recolectaron evidencias.

Los cadáveres fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar la causa exacta de la muerte y confirmar si hubo participación de terceros.

La tragedia ha causado profunda consternación en la comunidad de Dos Brazos, donde la población espera que la investigación avance con rapidez para esclarecer el caso y garantizar justicia para las víctimas.