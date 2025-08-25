Un hecho trágico conmocionó anoche al sector Ensanche Isabelita, en Santo Domingo Este, donde una mujer de 36 años envenenó a sus tres hijos y posteriormente se quitó la vida al ingerir la misma sustancia.

Identidad de la víctima y los niños

La Policía Nacional identificó a la mujer como Pennsylvania Mercedes Jiménez Valdez, quien residía junto a su pareja y sus hijos en la referida comunidad. Los menores fallecidos eran dos varones y una hembra, con edades de 7, 9 y 11 años.

Cómo ocurrió el hecho

De acuerdo con el informe preliminar, Jiménez Valdez habría mezclado la sustancia venenosa en un jugo que ofreció a sus hijos, quienes murieron tras ingerirlo. Posteriormente, la madre tomó la misma sustancia, acabando con su vida.

Puede leer: Padre asfixia hijo de un año y 8 meses en Los Guandules

Identifican a la madre y sus hijos; edades entre 7 y 11 años

Los cuerpos de los tres niños fueron encontrados sobre una cama, mientras que la mujer yacía en otra habitación de la vivienda.

Posible móvil

Versiones recogidas por las autoridades apuntan a que la tragedia estaría vinculada a supuestos celos hacia su pareja, quien habría salido temprano de la casa y no regresó durante el día. Sin embargo, las investigaciones continúan abiertas para esclarecer por completo las circunstancias del caso.

Consternación en la comunidad

El suceso ha generado gran conmoción entre familiares y vecinos, quienes describieron a los niños como alegres y estudiosos. Las autoridades forenses trasladaron los cuerpos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se realizarán las autopsias correspondientes.