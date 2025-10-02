HATO MAYOR.– El cuerpo de la maestra Ana María Santana (“Johanna”), fue hallado en unos matorrales ubicados detrás de su vivienda en la Urbanización Rondón, al sur de Hato Mayor del Rey.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible suicidio; sin embargo, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del deceso.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), en San Pedro de Macorís, donde se le practicará una autopsia que determinará con precisión la causa de la muerte.

En la escena estuvieron presentes el médico legista, miembros de la Policía Nacional, la fiscal Jenny Ramírez y unidades de investigación, quienes acordonaron el área con el objetivo de recolectar evidencias y preservar la integridad del proceso.

Ana María Santana se desempeñaba como docente en el centro educativo Punta de Garza y era reconocida en su comunidad como una persona ejemplar.

Las autoridades aseguraron que continuarán las indagatorias hasta ofrecer una conclusión definitiva sobre el hecho que mantiene consternada a la comunidad educativa y al municipio.