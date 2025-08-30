Un padre mata accidentalmente a su hijo de tres años

Hato Mayor. – Un niño de apenas tres años perdió la vida esta mañana en circunstancias trágicas y presuntamente accidentales en la comunidad de Los Jíbaros, en el kilómetro 4 de la carretera Hato Mayor–Sabana de la Mar.

La víctima, identificada como Yolonole Pierre, de nacionalidad haitiana, falleció tras recibir un impacto de bala en el pecho.

El disparo, según primeros reportes, fue causado por el arma de fabricación casera que manipulaba su padre, Venisaint Samor Pierre .

El proyectil provocó una herida profunda, de aproximadamente ocho centímetros, en el lado izquierdo del pecho, justo sobre el corazón, lo que derivó en un shock hipovolémico, causa de la muerte del menor .

Tanto el padre como la madre del niño fueron detenidos por las autoridades y están bajo investigación mientras se esclarecen las circunstancias del suceso .

Luego del hallazgo, el cuerpo fue levantado por el médico legista en presencia del Ministerio Público y agentes del Dicrim, tras lo cual fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los procedimientos correspondientes .

La Policía Nacional confirmó que mantiene abierta la investigación para determinar responsabilidades y esclarecer el posible grado de culpabilidad de los padres en este lamentable hecho .