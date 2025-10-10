CHICAGO, AP.— Con un gran swing, Ian Happ envió una carga a través de una multitud eléctrica de 41.770 personas en el Wrigley Field.

Después de un comienzo difícil en los playoffs, fue un momento bastante dulce para el jugador con más años de servicio con los Cachorros de Chicago.

Happ conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada el jueves por la noche, enviando a Chicago a una victoria de 6-0 sobre los Cerveceros de Milwaukee que llevó su Serie Divisional de la Liga Nacional a un decisivo Juego 5.

«Estoy muy feliz por Ian», dijo el mánager de los Cubs, Craig Counsell. «Creo que fue fantástico para Ian tener el momento de playoffs que se merecía. Fue un gran cambio». Puedes leer: Victoria clave: Cachorros avanzan tras vencer a Padres de San Diego

Nico Hoerner conectó un sencillo y Kyle Tucker recibió base por bolas antes del jonrón de Happ con dos outs al jardín derecho, con una recta de Freddy Peralta en cuenta de 1-1. Chicago se convirtió en el primer equipo en la historia de las Grandes Ligas con un jonrón en la primera entrada en cuatro juegos consecutivos durante una postemporada.

El ambidiestro Happ también conectó contra Peralta en el Juego 1, pero tiene marca de 2 de 32 con 14 ponches contra el lanzador derecho en la temporada regular.

“He tenido muchísimos turnos al bate contra él”, dijo Happ. “Me ha dominado bastante. Pero lo enfrenté en Milwaukee con una recta, así que sabía que iba a lanzar un cambio tras otro para empezar el turno, y probablemente iba a ser mucho más suave. Logré conectar una recta en ese turno”.

Happ fue seleccionado por Chicago con la novena selección del draft amateur de 2015, procedente de la Universidad de Cincinnati. Debutó en las Grandes Ligas en 2017, bateando para .253 con 24 jonrones y 68 carreras impulsadas para los Cachorros, que ganaron la División Central de la Liga Nacional y llegaron a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.