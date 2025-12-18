Santo Domingo.– El Senado de la República aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que declara a la Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier como la “Capital Rupestre de la República Dominicana”, con el objetivo de impulsar su reconocimiento a nivel nacional e internacional.

La iniciativa fue presentada por el senador de la provincia de San Cristóbal, Gustavo Lara Salazar, y busca promover el patrimonio cultural de esta reserva ubicada en la sección Borbón de dicha provincia.

La Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier constituye uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del Caribe, albergando un conjunto de pinturas rupestres y evidencias de antiguos asentamientos humanos que datan de más de mil años.

Según el proyecto, estas manifestaciones representan una evidencia invaluable de las primeras expresiones culturales en las Antillas, convirtiendo la reserva en un referente clave para el estudio del arte rupestre mediante dibujos, pinturas o grabados en las rocas.

Puedes leer: INTRANT despliega amplio operativo para vigilar el transporte en Navidad

El texto legislativo destaca que las cuevas presentan una formación geológica poco frecuente, con una extensión aproximada de 4 kilómetros cuadrados y altitudes que varían entre 160 y 350 metros sobre el nivel del mar, llegando a descender hasta 1,000 metros bajo tierra.

La reserva está compuesta por 55 cuevas, que contienen cerca de 6,000 pictografías de aves, peces, reptiles y figuras humanas, así como alrededor de 500 petroglifos, realizados principalmente por los grupos taíno e igneri, habitantes de la isla en el momento de la llegada de los colonizadores españoles en 1492.