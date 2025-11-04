¿Qué Pasa?

Henry Hierro deja huellas imborrables en la música

Henry Hierro, director de orquesta.

 En la mañana de ayer, el merengue perdió una pieza im­portante: el maestro Henry Hierro. Músi­co, arreglista, pro­ductor y compositor, talentos con los que dejó huellas imbo­rrables a lo largo de su carrera, marcan­do una generación a través grandes éxi­tos de la orquesta La Gran Manzana, en los años 80, de la cual fue miembro fundador y director musical.

Canciones como “Tus besos”, “El di­ente de oro”, “Rosa blanca”, “La banda”, “¿Cuándo llegará?”, “Mentirosa”, “No se diga más”, “Vamos a beber”, “Déjame de­cirte”, “Me muero por verte” forman parte del legado musical que el artista ha de­jado en esta tierra.

El pasado año Henry, quien siempre apos­tó al buen merengue, regresó a la radio con el lanzamiento de su sencillo “El negro quiere bailar”, y de su álbum Bacharen­gue, un recopilación de canciones que fu­siona los dos géneros musicales domin­icanos declarados por la Unesco como Patrimonio Cul­tural Inmaterial de la Humanidad.

Adalgisa Pantaleón

Hierro realizó ar­reglos y produc­ciones musicales para importantes artistas y orquestas nacionales e inter­nacionales como: Héctor Acosta, Rub­by Pérez, Los Her­manos Rosario, Raffy Matías, Jackeline Estévez, entre otros.

Los restos del artista oriundo de San Fran­cisco de Macorís, son velados desde la tarde de ayer en la Funeraria Fuente de Luz, en su ciudad natal, para ser sep­ultado la tarde de hoy en el Cement­erio Las Mercedes.

La partida del intér­prete de “A millón” ayer a las 7:35 de la mañana de ayer lunes, a los 70 años, tras batallar contra el cáncer ha dejado una estela de dolor en el ámbito artísti­co dominicano, por lo que muchas figuras han man­ifestado su pesar.

Wilfrido Vargas, se expresó adolorido por el fallecimiento de Henry Hierro, a quien le dió su pri­mera oportunidad en los inicios de su orquesta, describ­iéndolo como su her­mano en la música.

“… Henry demostró “con todos los Hi­erros” su talento, su pasión y esa entrega que también marcó la historia del meren­gue y la música trop­ical. Su legado no se apaga aquí. El tiem­po y los gratos mo­mentos compartidos con él en este espa­cio terrenal serán el aliciente para que este dolor se trans­forme en gratitud por haberlo conoci­do y haberlo tenido con su valioso talen­to haciendo equipo. Su ritmo sigue so­nando en cada nota que nos hizo vibrar” manifestó Vargas.

A través de su cuen­ta de Instagram, la destacada cantante Adalgiza Pantaleón, expresó unas emoti­vas palabras a Hier­ro, a quien oró, cantó y se despidió, antes de su fallecimiento.

“Anoche llegué de mi pueblo después de cantarle, orarle y despedirme con las palabras que bro­taron de un corazón con amor para mi amado primo y her­mano Henry Hierro. Crecimos juntos, ju­gando, él a director de cine y yo a can­tante y actriz” relató.

Agregó que no per­dió un primo, sino un hermano. “Un cómplice de sueños y vivencias. Es muy difícil para mí saber que no estarás físi­camente, y sí, nos queda tu bonhomía, tu risa, tu legado, tu música. Fuiste un ser noble, bueno, humil­de y grande! Te amo primo. Ve en paz, en esa que transmit­iste. Hombre de fe, de luz y amor, es­pérame en el cielo”.

De su lado, Kinito Méndez, describió a Henry como un gran productor, artista y ser humano. “Su lega­do en la música hará que permanezca por siempre entre no­sotros. Paz y consue­lo a sus familiares”.

Mientras que Eddy Herrera, expresó, “Se nos apaga otro artista dominicano mi Dios. Uno de los más exi­tosos productores, cantantes y músico, nuestro amado Hen­ry Hierro. Paz a su alma y mucha resig­nación a todos los fa­miliares y allegados”.

Franklin Romero, Senador de la pro­vincia Duarte y pres­idente de la disquera Premium Latin, tam­bién expresó a través de las redes sociales su pesar al despedir a su “gran amigo, mae­stro y orgullo de la música dominicana”.

“Tu partida deja un vacío imposible de llenar, pero también un legado eterno en el arte y en todos los que tuvimos el priv­ilegio de conocerte, aprender de ti y com­partir tu genialidad” escribió, agregando posteriormente que como muestra de su admiración ha­cia Hierro, sometió y logró la aproba­ción en el Senado de la República un reconocimiento en su honor, “destacan­do tu extraordinario aporte al merengue y a la producción mu­sical dominicana”.

A través de un co­municado la familia Hierro Fernández, agradeció “de todo el corazón las mues­tras de cariño, sol­idaridad y respeto recibidas de cole­gas, amigos, medi­os de comunicación y admiradores”

Duelo municipal

El Concejo de Regi­dores del Ayunta­miento de San Fran­cisco de Macorís declaró duelo munic­ipal por tres días, por el fallecimiento del destacado maestro y músico francoma­corisanoHenryHierro.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución núme­ro 14-225, aproba­da en una sesión extraordinaria re­alizada ayer lunes 3 de noviembre.

En el comunica­do, se informa que la resolución esta­blece que durante los días de duelo la bandera municipal deberá perman­ecer a media asta en los edificios públi­cos municipales, en señal de respeto y solidaridad con sus familiares, amigos y toda la comuni­dad que lamenta tan sensible pérdida.

