En la mañana de ayer, el merengue perdió una pieza importante: el maestro Henry Hierro. Músico, arreglista, productor y compositor, talentos con los que dejó huellas imborrables a lo largo de su carrera, marcando una generación a través grandes éxitos de la orquesta La Gran Manzana, en los años 80, de la cual fue miembro fundador y director musical.
Canciones como “Tus besos”, “El diente de oro”, “Rosa blanca”, “La banda”, “¿Cuándo llegará?”, “Mentirosa”, “No se diga más”, “Vamos a beber”, “Déjame decirte”, “Me muero por verte” forman parte del legado musical que el artista ha dejado en esta tierra.
El pasado año Henry, quien siempre apostó al buen merengue, regresó a la radio con el lanzamiento de su sencillo “El negro quiere bailar”, y de su álbum Bacharengue, un recopilación de canciones que fusiona los dos géneros musicales dominicanos declarados por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Hierro realizó arreglos y producciones musicales para importantes artistas y orquestas nacionales e internacionales como: Héctor Acosta, Rubby Pérez, Los Hermanos Rosario, Raffy Matías, Jackeline Estévez, entre otros.
Los restos del artista oriundo de San Francisco de Macorís, son velados desde la tarde de ayer en la Funeraria Fuente de Luz, en su ciudad natal, para ser sepultado la tarde de hoy en el Cementerio Las Mercedes.
La partida del intérprete de “A millón” ayer a las 7:35 de la mañana de ayer lunes, a los 70 años, tras batallar contra el cáncer ha dejado una estela de dolor en el ámbito artístico dominicano, por lo que muchas figuras han manifestado su pesar.
Wilfrido Vargas, se expresó adolorido por el fallecimiento de Henry Hierro, a quien le dió su primera oportunidad en los inicios de su orquesta, describiéndolo como su hermano en la música.
“… Henry demostró “con todos los Hierros” su talento, su pasión y esa entrega que también marcó la historia del merengue y la música tropical. Su legado no se apaga aquí. El tiempo y los gratos momentos compartidos con él en este espacio terrenal serán el aliciente para que este dolor se transforme en gratitud por haberlo conocido y haberlo tenido con su valioso talento haciendo equipo. Su ritmo sigue sonando en cada nota que nos hizo vibrar” manifestó Vargas.
A través de su cuenta de Instagram, la destacada cantante Adalgiza Pantaleón, expresó unas emotivas palabras a Hierro, a quien oró, cantó y se despidió, antes de su fallecimiento.
“Anoche llegué de mi pueblo después de cantarle, orarle y despedirme con las palabras que brotaron de un corazón con amor para mi amado primo y hermano Henry Hierro. Crecimos juntos, jugando, él a director de cine y yo a cantante y actriz” relató.
Agregó que no perdió un primo, sino un hermano. “Un cómplice de sueños y vivencias. Es muy difícil para mí saber que no estarás físicamente, y sí, nos queda tu bonhomía, tu risa, tu legado, tu música. Fuiste un ser noble, bueno, humilde y grande! Te amo primo. Ve en paz, en esa que transmitiste. Hombre de fe, de luz y amor, espérame en el cielo”.
De su lado, Kinito Méndez, describió a Henry como un gran productor, artista y ser humano. “Su legado en la música hará que permanezca por siempre entre nosotros. Paz y consuelo a sus familiares”.
Mientras que Eddy Herrera, expresó, “Se nos apaga otro artista dominicano mi Dios. Uno de los más exitosos productores, cantantes y músico, nuestro amado Henry Hierro. Paz a su alma y mucha resignación a todos los familiares y allegados”.
Franklin Romero, Senador de la provincia Duarte y presidente de la disquera Premium Latin, también expresó a través de las redes sociales su pesar al despedir a su “gran amigo, maestro y orgullo de la música dominicana”.
“Tu partida deja un vacío imposible de llenar, pero también un legado eterno en el arte y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerte, aprender de ti y compartir tu genialidad” escribió, agregando posteriormente que como muestra de su admiración hacia Hierro, sometió y logró la aprobación en el Senado de la República un reconocimiento en su honor, “destacando tu extraordinario aporte al merengue y a la producción musical dominicana”.
A través de un comunicado la familia Hierro Fernández, agradeció “de todo el corazón las muestras de cariño, solidaridad y respeto recibidas de colegas, amigos, medios de comunicación y admiradores”
Duelo municipal
El Concejo de Regidores del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís declaró duelo municipal por tres días, por el fallecimiento del destacado maestro y músico francomacorisanoHenryHierro.
La decisión fue adoptada mediante la Resolución número 14-225, aprobada en una sesión extraordinaria realizada ayer lunes 3 de noviembre.
En el comunicado, se informa que la resolución establece que durante los días de duelo la bandera municipal deberá permanecer a media asta en los edificios públicos municipales, en señal de respeto y solidaridad con sus familiares, amigos y toda la comunidad que lamenta tan sensible pérdida.