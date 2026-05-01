Alcaldesa de Higüey respalda recorte de fondos a partidos ante crisis económica

La alcaldesa de Higüey y presidenta nacional del Partido Liberal Reformista (PLR), Karina Aristy, expresó su respaldo las medidas de austeridad anunciadas por el Gobierno, que incluyen la reducción de los fondos públicos destinados a los partidos políticos, como parte de un plan para enfrentar el impacto de la crisis económica internacional.

“En conciencia plena de la situación económica del mundo y de nuestro país, respaldamos la medida propuesta por el presidente sobre la reducción temporal de los fondos a los partidos políticos. Todos debemos hacer sacrificios, no solo el pueblo”, expresó Aristy.

Las disposiciones del Gobierno fueron anunciadas la noche de este jueves por la administración del presidente Luis Abinader, tras la celebración de un Consejo de Ministros en el Palacio Nacional, en el que se evaluaron acciones para contener los efectos de la coyuntura global, marcada por la guerra en Oriente Medio.

Puedes leer: ¿Eres empleado público? El Gobierno te recortará los viáticos por austeridad

En ese contexto, Aristy consideró que las medidas adoptadas responden a la necesidad de un esfuerzo compartido entre el Estado, los sectores políticos y la ciudadanía ante un escenario económico adverso.

Entre las medidas figura la reducción en un 50 % de los recursos asignados a los partidos políticos en el Presupuesto General del Estado 2026. Actualmente, el monto destinado asciende a 1,620 millones de pesos, distribuidos a través de la Junta Central Electoral (JCE) entre 41 organizaciones con personería jurídica.

De aplicarse el recorte, los partidos recibirían un total de 810 millones de pesos durante el presente año fiscal.

Al término del encuentro, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, indicó que el país enfrenta uno de los mayores choques de precios de su historia reciente, impulsado por un incremento superior al 80 % en el costo del petróleo.