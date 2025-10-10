Hija menor de Bruce Willis convierte el acoso en una historia de aceptación y orgullo

LOS ÁNGELES.– A los 13 años, Tallulah Willis, la hija menor de Bruce Willis y Demi Moore, fue blanco de burlas en los tabloides debido a su apariencia física. Hoy, con 31 años, ha transformado aquel dolor en una historia de autoaceptación y orgullo familiar.

La actriz compartió el pasado 8 de octubre un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado de fotos en las que comparaba su rostro con el de su padre. “¡Dios mío! Claramente soy hija de este hombre… El rostro, la sonrisa, me atrevería a decir que el mentón”, escribió junto a las imágenes que evidencian el gran parecido entre ambos.

Tallulah recordó que durante su adolescencia ese mismo rasgo fue motivo de sufrimiento. Confesó que llegó a odiar su mentón por los comentarios crueles que recibía, señalando directamente al polémico bloguero Pérez Hilton: “¿Recuerdas cuando acosaste a una niña de 13 años por dinero?”.

“Antes no podía ni pronunciar la palabra ‘mentón’. Era mi maldición sucia y vergonzosa, algo que estaba al centro del escenario para que todo el mundo la viera”, expresó la actriz, quien también admitió haberse avergonzado de parecerse a su padre.

Con el paso de los años, Willis aprendió a reconciliarse con su imagen y con su herencia familiar. “Estoy enojada con los adultos que sembraron las semillas del odio hacia mí misma, y estoy orgullosa del trabajo que he hecho para arrancar ese odio de raíz”, reflexionó.

La publicación desató una ola de solidaridad y apoyo entre celebridades. Su hermana Rumer Willis le escribió: “Te amo mucho”, mientras que la modelo Sailor Brinkley Cook comentó: “Todos tenemos una historia con Pérez. Eres tan hermosa como poderosa”. El propio Hilton respondió brevemente: “Hola, por favor revisa tus mensajes privados”.

Tallulah es la menor de las tres hijas que Bruce Willis y Demi Moore tuvieron juntos. A pesar del divorcio de la pareja, la familia ha mantenido una relación estrecha, especialmente tras el diagnóstico del actor con demencia frontotemporal, enfermedad que ha unido aún más a los suyos.

En septiembre, su hermana Scout compartió una fotografía familiar en la que se ve a Bruce Willis sonriendo junto a sus hijas, reflejando un momento de ternura y unión en medio de la adversidad.