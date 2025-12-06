PRM en Pedernales: Hipólito Mejía encabeza encuentro con dirigentes por Carolina

PEDERNALES. El expresidente de la República, Hipólito Mejía, inició un recorrido por la provincia de Pedernales para sostener encuentros con dirigentes, miembros, amigos y simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que respaldan la candidatura presidencial de Carolina Mejía.

Inmediatamente, el exmandatario se reunió en la mañana de este viernes, 5 de diciembre, con la dirigencia provincial del PRM.

Hipólito Mejía llegó a Pedernales acompañado por miembros del PRM y simpatizantes de su hija, Carolina Mejía, y participó en un gran encuentro celebrado en los salones de eventos de Fundacipe.

El evento fue organizado por figuras clave del partido en la provincia, incluyendo a: Efraín Hirujo: Coordinador de Campaña provincial, Edirda de Oleo: Gobernadora provincial, César Peralta: Alcalde del Distrito Municipal José Francisco Peña Gómez, Henry García: Director del Distrito Municipal de Juancho y Aníbal Díaz y Marcos Feliz: Dirigentes del Municipio de Oviedo, entre otros.

En su periplo político por la región Sur, el expresidente Mejía está acompañado por dirigentes nacionales que apoyan la aspiración de Carolina Mejía. Entre ellos se encuentran los exministros de Deportes César Cedeño y Francisco Camacho, así como Freddy Fernández, Fernando Arturo Lagares García, Eulalio Ramírez, y la diputada Ladis Batista.

Tras concluir la actividad en Pedernales, la comitiva se desplazó hacia Duvergé, provincia Independencia, como parte de su programa de visitas a la dirigencia del PRM en la zona Sur del país.