SANTO DOMINGO.- El liderazgo político no se transfiere, reza una máxima popular, credo que Hipólito Mejía apuesta a romper para convertir a su hija Carolina Mejía en la primera presidenta de República Dominicana.

Para ello y decidido, como ha sido su característica, el expresidente de la República está en las calles recorriendo el país para lograr que la alcaldesa del Distrito Nacional, primero derrote a sus compañeros y posteriormente suba las escalinatas palaciegas en agosto del 2028.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció la pasada semana que escogerá su candidato en 2027, mediante un proceso de padrón cerrado, iniciativa que Mejía desde ya cree prudente para seguir mejorando el posicionamiento de su “pupila”.

Puede leer: ¿Podrá Abinader unir al PRM ante la elección presidencial de 2028?

El 31 de agosto, al ser cuestionado de que David Collado llevaba la delantera a lo interno del PRM, el Guapo de Gurabo respondió: “No crean eso, Carolina le lleva a todo el mundo».

Hipólito Mejía busca impulsar a su hija Carolina como la primera presidenta de República Dominicana

En su afán de lograr su objetivo, ya el exmandatario ha estado conformando grupos a lo interno del PRM, y ya cuenta con el apoyo del ministro de Agricultura, Limber Cruz, de Carmen Ligia Barceló; el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, entre otros.

En julio de este año, el presidente Luis Abinader advirtió que los funcionarios públicos que aspiren a la presidencia deberían renunciar a sus posiciones, bajo el entendido de que los nueve que aspiran a ocupar posiciones públicas, ya sea por decreto o por elección.

Ahí, las aspiraciones de Carolina salen ilesas, ya que ella fue electa de manera popular, pero que además, su padre ha asumido su papel político para tratar de ganar adeptos con miras a la contienda interna.

Carolina Mejía

Carolina no es una improvisada en la política, sin que tiene detrás dos victorias consecutivas en la alcaldía más importante del país: la del Distrito Nacional. Las dos que buena votación.

Además, la dama tiene características similares a las de su padre en cuanto a la forma de relacionarse con la gente del pueblo llano.

En el país ninguna mujer ha logrado la presidencia, pero ahora Carolina así como la vicepresidenta Raquel Peña, ambas del PRM, buscan romper con eso.