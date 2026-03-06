Al referirse al impacto del legado del histórico líder de masas, Mejía sostuvo que su influencia ha dado resultados y continúa creciendo con el paso de los años.

El expresidente de la República, Hipólito Mejía, afirmó este viernes que la figura y el legado político de José Francisco Peña Gómez continúan fortaleciéndose con el paso del tiempo en la memoria colectiva de los dominicanos.

“Con cuanto más tiempo pasa, más se impregna en el corazón de los dominicanos la figura de José Francisco Peña Gómez”, expresó el exmandatario al ser abordado por periodistas durante un acto conmemorativo realizado en el cementerio Cristo Redentor, Distrito Nacional, donde reposan los restos del dirigente político.

Las declaraciones de Mejía se produjeron en el marco de la actividad realizada por el 89 aniversario del nacimiento de Peña Gómez, a la que acudieron dirigentes y simpatizantes identificados con su pensamiento político.

“Ya ha dado resultado y sigue «in crescendo«, como dicen los italianos, la figura de Peña. Los que lo conocimos y los que lo seguimos para toda la vida. En ciertos momentos nos sentimos un poco nostálgicos, porque debiera estar vivo el doctor Peña Gómez”, manifestó.

El exgobernante también fue consultado sobre si el pensamiento político de Peña Gómez hace falta en el escenario político dominicano actual.

Ante la pregunta, respondió inicialmente que prefería no emitir juicios sobre la política.

“Bueno… no quisiera hablar mal de la política”, dijo.

Sin embargo, al insistir el periodista sobre si se refería a los políticos, Mejía respondió de forma directa: “Sí. Es de los políticos que hay que hablar mal”.

Las declaraciones fueron ofrecidas minutos antes de iniciar el acto conmemorativo frente al mausoleo del líder político, donde decenas de dirigentes y simpatizantes acudieron para rendir tributo a quien es considerado uno de los líderes de masas más influyentes en la historia democrática del país.

Peña: referencia democrática

En el acto también estuvo presente el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, quien destacó la dimensión histórica del dirigente y su compromiso con las causas sociales y democráticas del país.

Uribe señaló que la figura de Peña Gómez representa una referencia permanente de lucha por la libertad, la democracia y la justicia social en la República Dominicana.

“Solo recordamos en él su lucha, su sacrificio, su entrega por la libertad, por la democracia, por la justicia social y por la soberanía de esta patria de Juan Pablo Duarte, de los Trinitarios y de todos los hombres y mujeres que como él han luchado y se han sacrificado”, expresó.