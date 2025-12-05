Hispanísimo 2025 reúne artistas y académicos en Nueva York para celebrar el orgullo hispano

NUEVA YORK.- El evento el Hispanísimo 2025 se consolidó como una de las celebraciones culturales más importantes del año, uniendo a millones de espectadores en una experiencia única que exalta el orgullo, la historia y el talento de la comunidad hispana en todo el continente.

La magna producción logró lo que pocas iniciativas han alcanzado, reunir en un mismo escenario a artistas, académicos, gestores culturales y figuras internacionales para honrar la grandeza de nuestra identidad.

El Hispanísimo se transmitió recientemente en directo por Canal América 1014 Optimum para los Estados Unidos, por YouTube para Colombia, Ecuador, Bolivia, República Dominicana y Argentina, consolidándose como el disfrute pleno de culturas.

Esta edición contó con una lujosa representación de países como Honduras, con la directora del Instituto de Turismo, doctora Helen Montoya Licona; el prolífico cantautor colombiano Gabriel Carmona (GECA); la impactante diseñadora de bolsos Liz Sánchez; el colombo-francés Vanny Jordan.

Asimismo, la reconocida socióloga del Caribe, doctora Rasa Díaz de Paniagua; y el maestro de las artes plásticas Leonardo Aguaslimpias.

Hispanísimo es el producto digital-televisivo nutrido con los más sobresalientes artistas y personajes de talla mundial, que hoy ocupan lugares de privilegio en las grandes masas hispanas.

Liderado por Carlos Velásquez, asesor de grandes marcas y organizaciones cívico-sociales, el proyecto ha logrado posicionarse como una plataforma de representación digna, diversa y culturalmente enriquecedora.

Su equipo, compuesto por profesionales de altísima calidad, ejecuta una labor fílmica impecable que contribuye a la salud mental, emocional y artística de los pueblos hispanos.