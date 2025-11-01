(Espejo evolución social y tecnológica)

A lo largo del último siglo, la humani­dad ha sido testigo de una profunda trans­formación en sus valores, hábitos, tecno­logías y formas de comunicación.

Cada generación refleja, como un espejo de su tiempo, los cambios sociales, económicos y culturales que definieron su época. Des­de la Generación Silenciosa hasta la emer­gente Generación Beta, la historia recien­te es también una historia de generaciones.

La Generación Silenciosa (1928-1945) creció entre las secuelas de la Gran Depresión y la Se­gunda Guerra Mundial. Su educación estuvo marcada por la disciplina, el sacrificio y el res­peto a la autoridad. Son personas que valoran la estabilidad, la lealtad y el trabajo constante.

Fueron los cimientos sobre los cuales se edifi­caron las instituciones modernas del siglo XX. Luego surgieron los Baby Boomers (1946- 1964), hijos de la posguerra y protagonis­tas de la expansión económica.

Crecie­ron con el auge del consumo, la televisión y la fe en el progreso. Idealistas y ambicio­sos, los boomers impulsaron grandes mo­vimientos sociales, como la lucha por los derechos civiles y la igualdad de género. Hoy, muchos de ellos conservan una vi­sión optimista del esfuerzo individual.

La Generación X (1965-1980) vivió la tran­sición entre lo analógico y lo digital. Es­cépticos y pragmáticos, fueron testigos del divorcio masivo, la caída del Muro de Ber­lín y el surgimiento del internet.

Apren­dieron a ser autosuficientes, valoran el equilibrio entre trabajo y vida personal y desconfían de las estructuras rígidas.

Los Millennials (1981-1996) irrumpie­ron con una mentalidad global y tecnoló­gica. Son la generación del cambio digi­tal, las redes sociales y la educación supe­rior masiva. Buscan propósito, inclusión y flexibilidad laboral. Sin embargo, han enfrentado crisis económicas que fre­naron sus aspiraciones de estabilidad.