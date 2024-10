Los Mets están en la mejor posición para vencer a los Dodgers

Jon Heyman | New York Post



LOS ÁNGELES.— En esta increíblemente maravillosa racha de los Mets a fines de septiembre y principios de octubre que nunca podrá ser igualada, ya vencieron a los odiados Bravos, sorprendieron a los problemáticos Cerveceros y despacharon a los extremadamente odiados Filis.

Los Mets convirtieron un desafío imposible con un calendario de viajes peor en un verdadero paseo con un juego necesariamente magnífico.

Y las cosas se pusieron cada vez más difíciles. O al menos eso parecía.

Los Dodgers, repletos de celebridades y estrellas (el rival de los Mets en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional después de la victoria de LA por 2-0 aquí el viernes por la noche sobre los detestados Padres), son quizás la alineación más celebrada de la historia.

Las superestrellas componen el primer tercio de su excelente alineación. Comienza con la sensación internacional Shohei Ohtani, el hombre 50-50 que vencerá al asombroso Francisco Lindor de los Mets por el premio al Jugador Más Valioso, y con toda su fuerza, su profundidad de talento es casi ilimitada.

Kodai Senga, de los Mets de Nueva York, lanza durante la primera entrada del primer juego de la serie divisional de la Liga Nacional contra los Filis de Filadelfia, el sábado 5 de octubre de 2024, en Filadelfia. (Foto AP/Chris Szagola)

Si los Dodgers no son el equipo de Estados Unidos, pertenecen al mundo.

No son solo el otro equipo de la Liga Nacional con una nómina que supera los $300 millones, a diferencia de los ligeramente más caros Mets ($341 millones), que dejaron atrás la breve era de Max Scherzer y Justin Verlander justo a tiempo, los Dodgers en realidad todavía poseen todas sus celebridades de alto precio y futuros miembros del Salón de la Fama, incluso si no están todos saludables y activos en este momento.

Un apunte