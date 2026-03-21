La Policía Nacional informó que se entregó de manera voluntaria un hombre presunto responsable del asalto cometido contra el hermano del periodista Ramón Tolentino, en un hecho ocurrido recientemente en el sector Villa Mella, del municipio Santo Domingo Norte.

Se trata de Ewuin Ezequiel Encarnación, quien se presentó ante las autoridades el viernes en la noche para ser investigado en relación con el despojo de una cadena en perjuicio de Ramón Alberto Tolentino.

La entrega fue realizada en la sede policial a través del abogado Deyvi Sosa, siendo recibido por el coronel Diego Pesqueira, quien asumió el proceso conforme a los protocolos establecidos.

El caso se remonta a un asalto ocurrido cuando la víctima salía de un gimnasio en Villa Mella, donde fue interceptado por un individuo que se desplazaba en una motocicleta.

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La Policía comunicó que será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras las autoridades continúan profundizando las investigaciones