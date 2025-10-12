CABRAL, Barahona.– Un hombre se suicidó de un disparo luego de pensar que había asesinado a su pareja durante una acalorada discusión ocurrida ayer sábado en este municipio.

El fallecido fue identificado como Juan Gerónimo Báez Urbáez (La Peñuela), de 50 años, mientras que la joven herida es Yoenny Berenice Urbáez Féliz, de 22, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud local.

De acuerdo con versiones preliminares, Báez Urbáez sostuvo una discusión con su pareja por motivos pasionales y le disparó. Al creer que la había matado, se dirigió a la vivienda de un hermano y se quitó la vida de un tiro en la cabeza.

El hecho ha causado gran consternación en la comunidad de Cabral. La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan las circunstancias del suceso.