Honor a la bandera

Miembros de la Guardia Presidencial realizaron la mañana de este lunes una parada militar en la explanada frontal de la Casa de Gobierno, donde uno de los militares sostuvo la bandera nacional previo a su izamiento, en ocasión de los actos de celebración del Mes de la Patria.
La solemne ceremonia fue encabezada por el presidente Luis Abinader; la primera dama Raquel Arbaje; y la vicepresidenta Raquel Peña, así como funcionarios civiles, altos jefes militares, colaboradores e invitados especiales.