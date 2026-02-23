Fotografía del Día

Honor a la bandera

Por
Honor a la bandera

Honor a la bandera/ Foto: Guillermo Burgos

Miembros de la Guardia Presidencial realizaron la mañana de este lunes una parada militar en la explanada frontal de la Casa de Gobierno, donde uno de los militares sostuvo la bandera nacional previo a su izamiento, en ocasión de los actos de celebración del Mes de la Patria.

La solemne ceremonia fue encabezada por el presidente Luis Abinader; la primera dama Raquel Arbaje; y la vicepresidenta Raquel Peña, así como funcionarios civiles, altos jefes militares, colaboradores e invitados especiales.

TEMAS: #bandera nacional#Guardia Presidencial#Palacio Nacional
El Nacional

El Nacional

Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación