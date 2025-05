Horford y Towns: “Mangú power” en playoffs

El mejor baloncesto del mundo desarrolla en estos momentos su mejor etapa, la postemporada. Los Playoffs de la NBA han comenzado con la temperatura bien alta.

Y para República Dominicana, estos playoffs pueden superar en nivel de emoción a los de la temporada pasada.

Ya que es un hecho que nuestros máximos representantes en la liga, Al Horford y Karl Towns se verán las caras en las semifinales de la conferencia del Este.

Choque histórico

Este enfrentamiento será el primero entre dos dominicanos en una serie de postemporada.

Sí. El primero. Nunca antes dos criollos se han enfrentado en un playoff.

Ni Charlie contra Francisco, ni Horford vs Charlie, ni Francisco frente a Horford, por lo que este enfrentamiento será especial por más de una razón.

Boston vs New York, el TD Garden y el Madison, Puerto Plata vs New Jersey, Juan Luis Guerra vs Spike Lee, los Celtics contra los Knicks.

En fin, Horford vs Towns, será un clásico que pudiera titularse para una cartelera de boxeo.

La bandera dominicana pudiera adornar cualquiera de las dos canchas, pues la comunidad de dominicanos en estas dos ciudades es muy grande.

Los Celtics de Boston superaron al Magic de Orlando en cinco juegos, mientras que los Knicks vencieron 4-2 a los Pistones de Detroit.

Visiones distintas

Cada uno se encuentra en etapas totalmente diferentes en sus carreras.

Horford, viene de disfrutar el clímax como atleta, la pasada temporada cuando se proclamó campeón por vez primera en la NBA, convirtiéndose en el primer dominicano en lograrlo.

Mientras que Towns, llegó a Finales de Conferencia, por primera vez en su carrera con los Timberwolves de Minnesota, cayendo ante los Mavericks de Dallas.

Campeón actual

Alfred ya sabe lo que es ganar y el término “playoff” es como su tercer apellido durante su estadía en la NBA de casi dos décadas.

Su rol en el esquema defensivo de los Celtics va muy por encima de las estadísticas.

Ha sabido venir del banco en muchas ocasiones durante la temporada y ante cualquier ausencia de un jugador del cuadro titular, asume esa posición.

Por su experiencia en este tipo de escenarios es casi un hecho que continuará cerrando los partidos en la rotación de Joe Mazzulla, cuando se integre Jrue Holiday.

“Sería algo especial para nuestro país que Karl y yo nos enfrentemos en estos playoffs”, dijo Horford, durante una entrevista concedida al periodista Omar Guzmán, del programa Virus Deportivo.

Al siguiente nivel

De su lado Karl Towns, encontró en Nueva York, la ciudad ideal para explotar como figura mediática en la NBA, algo que se evidenció en la gran cantidad de votos que recibió de los fanáticos para ser titular en el Juego de Estrellas de este año.

Y más allá de su alta valoración en la Gran Manzana, al dominicano se le ha exigido dar el paso al siguiente nivel para ganar un campeonato, algo que los Knicks no logran desde el 1973.

Su inestabilidad defensiva le afectó con los T-Wolves en los pasados playoffs.

La facilidad con que cae en problemas de faltas personales, le impide tener más minutos en cancha e integrarse más en los esquemas defensivos. Pero a nivel ofensivo, Towns sigue demostrando que está listo para competir contra cualquier rival.

La capacidad que tiene para anotar el triple a pie firme con sus 7 pies de estatura no deja de sorprender.

Y cerca del aro, es tan efectivo como el mejor en su posición de centro.

Duelo directo

Todo luce indicar que Horford será el responsable de contener a Towns por lo menos en sus intentos de anotar cerca del canasto.

Y además se enfrentarán en una fuerte lucha debajo de los tableros.

Horford conoce mucho mejor el escenario y tiene con los Celtics, al plantel campeón de la NBA y Towns, unos Knicks bien estructurados, con hambre de ganar y con una ciudad que le gusta competir.

Los Celtics son favoritos y no será sorpresa que dominen la serie en al menos 6 partidos.

En Números

14

Enfrentamientos

Horford supera en victorias a Towns (11-3), en serie regular