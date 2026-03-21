La subasta, que inició con una base de $13,500 USD, ya ha alcanzando montos que reflejan el valor incalculable de la cultura beisbolera dominicana.

La histórica chaqueta de celebración de jonrones utilizada por la selección de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 ha salido a subasta.

Convirtiéndose la misma en el objeto de deseo de coleccionistas y fanáticos. Esta prenda, que se distingue por llevar con orgullo la bandera tricolor, los símbolos relacionado al Clásico, así como los nombres de algunos jugadores.

Representando la identidad y el fuego caribeño que caracterizó al equipo en cada etapa del torneo.

Con un cierre previsto para el 24 de marzo, la puja ha despertado un interés masivo, acumulando más de 140 ofertas y superando ya la impresionante cifra de $18,510 USD.

Más que un simple artículo deportivo, esta pieza es un símbolo de gloria auténtica, habiendo sido utilizada ante los países que le tocaron enfrentarse.

Cada vez que el madero de un dominicano conectaba un cuadrangular, el ritual era el mismo: el héroe del momento regresaba al dugout para ser investido con la chaqueta tricolor ante el rugido de la grada.

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Este acto quedó grabado en la memoria de la fanaticada como el punto máximo de unidad y orgullo patrio en el juego.

¿Quiénes la usaron?

Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr. y Julio Rodríguez. Junior Caminero, Oneil Cruz, Austin Wells y ketel Marte

La subasta, que inició con una base de $13,500 USD, ya ha alcanzando montos que reflejan el valor incalculable de la cultura beisbolera dominicana.

Con más de 1,190 visualizaciones en el portal oficial, la competencia por obtener esta pieza única de la «resistencia tricolor» se mantiene intensa.