Horoscopo de hoy: 6 de septiembre

Si usted nació un día como hoy posee algo especial que le permite distinguirse de la multitud.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Es el momento de actuar, de pasar a la acción. Puedes atreverte a embarcarte en empresas que habías abandonado por miedo al ridículo o por falta de decisión.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Te sentirás inclinado a agradar a los demás, a ser atractivo, simpático y locuaz con las personas que te rodean. Sólo una cosa: recuerda que para mantener una relación afectiva, sea del tipo que sea, es necesario un cierto grado de compromiso.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Si trabajas por su cuenta, lo más fácil es que debas rechazar algún encargo por falta de tiempo. Las vacaciones apremian, y los mejor será que no las recortes, no sería un buen negocio porque al final rendirías menos de lo normal.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

En estos momentos, tu principal prioridad está relacionada con los asuntos amorosos. Tal vez lo mejor para ti sea un poco de soledad.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Corres el peligro de dejarte someter a presiones externas, a algún tipo de coacción por parte de una tercera persona, que puede estar relacionado con problemas de índole económica.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre)

Tras algún que otro problema sentimental, parece que has madurado y estás más sereno. Lo más íntimo de tu vida empieza, por fin, a aclararse: no seas orgulloso, reconoce tus errores, y verás que es la forma de salir adelante y encontrar la calma que tanto ansías.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Las dudas a la hora de tomar decisiones pueden sucederse a lo largo de la jornada, porque no te sentirás en condiciones de determinar por dónde tienes que conducirte en cuestiones relevantes para tu vida.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tus relaciones con tu familia política están necesitando grandes dosis de diplomacia por tu parte. No puedes decir siempre lo que piensas a todos ellos.

SAGITARIO(22noviembre-22 diciembre).

No dejes que la energía mental que te acompaña en estos días se vuelva negativa. Tienes muchas ganas de llevar a cabo tus planes ya mismo, pero quizá no sea este el mejor momento.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Tu capacidad de ayuda a los amigos se verá hoy a prueba, y tal vez debas decir no a alguien que haya rebasado todos los límites. Si lo piensas bien, esa persona nunca se comportó como un amigo desinteresado.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

La perseverancia será imprescindible, si quieres que tus proyectos se hagan realidad. Aunque todo parezca indicar que las cosas van a acabar mal, persiste en el empeño.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

No malgastes tu tiempo en cosas que sabes que no van a prosperar. Tampoco es buen momento para embarcarte en proyectos -sean del tipo que sean- que no te garanticen cierta seguridad o estabilidad.