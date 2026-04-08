Puñal, Santiago. – El Hospital Especializado de Medicina Avanzada (HEMA) puso en funcionamiento nuevas áreas clínicas y su servicio de emergencias, como parte de la tercera fase de su cronograma operativo.

Este avance sigue al plan de implementación progresiva iniciado tras la inauguración del centro en diciembre de 2025. El proyecto contempla una capacidad total de 179 camas hospitalarias y 80 consultorios especializados, además de la generación de más de 1,100 empleos directos.

Con esta fase se integran las unidades de atención de emergencias y nuevas áreas de internamiento clínico.

Etapas inauguradas del hospital

En la primera etapa, la institución habilitó servicios ambulatorios, consultas externas, diagnóstico por imágenes y laboratorio.

En un comunicado de prensa, el centro hospitalario explicó que la apertura busca ampliar la capacidad de respuesta ante casos críticos y aumentar la oferta hospitalaria en la región norte del país.

Perspectiva institucional

El doctor Carlos Almonte, director médico, señaló que la infraestructura está diseñada para la alta complejidad, mientras Carlos Cabrera, presidente del Consejo de Administración, indicó que la habilitación de servicios previos permitió establecer la base para la atención integral que se consolida con esta fase.