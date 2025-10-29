Santo Domingo. – La Dirección del Hospital General de Especialidades Doctor Mario Tolentino Dipp aseguró este miércoles que “ofreció la atención necesaria” a una paciente cuyos familiares denunciaron que en dicho centro se le perforó el intestino, durante una cirugía.

El centro médico, ubicado en Villa Mella, Santo Domingo Norte, hace la aclaración tras la denuncia hecha a El Nacional Digital por familiares de Dora Angélica Benitez, de 38 años.

“La paciente fue ingresada el 6 de julio de 2025 al área de emergencia con un cuadro de abdomen agudo quirúrgico y recibió atención médica oportuna y conforme al protocolo establecido”, afirmó el director del centro de salud, doctor Rafael de Luna.

Explicó que la paciente fue evaluada por el equipo médico correspondiente y “se le practicó el procedimiento quirúrgico indicado, que concluyó satisfactoriamente”.

“La intervención se realizó siguiendo los estándares clínicos y de seguridad requeridos, garantizando una atención responsable y humana”, señaló el funcionario.

Agregó que la paciente fue asistida por “un equipo multidisciplinario compuesto por especialistas en medicina interna, nutrición, psicología, psiquiatría, infectología, neumología y gastroenterología”.

Angélica Benitez, residente en la calle Orquídea del Residencial Monte Rey, en Villa Mella, se encuentra en un difícil estado de salud, luego de la cirugía a la que fue sometida.

Sus parientes aseguran que han gastado muchos recursos en medicamentos, y que en dicho hospital no les han ofrecido la atención adecuada para tratar la perforación intestinal que le provocaron durante la cirugía.