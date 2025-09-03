Santo Domingo. – El Hospital Salvador B. Gautier entrará en un plan de remozamiento y modernización de sus áreas críticas, con el objetivo de fortalecer la calidad de los servicios de salud que se ofrecen en el centro.

La información fue ofrecida por el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama, quien anunció que la inversión total asciende a RD$655,357,692.95, de los cuales RD$455,357,692.95 se destinarán a obra civil y RD$200 millones a equipamiento médico. Lama destacó que esta intervención beneficiará a miles de usuarios.

En rueda de prensa, el director del SNS explicó que el proyecto se realizará tras un diagnóstico técnico exhaustivo, que definió la necesidad de renovación en áreas fundamentales de este hospital, considerado uno de los de mayor complejidad y referencia nacional.

Intervenciones por áreas

Con los recursos asignados, se llevarán a cabo mejoras en distintas secciones del hospital:

Emergencia: se realizará una reestructuración completa para optimizar el flujo de pacientes, adecuar los espacios a normas de bioseguridad, instalar equipamiento actualizado y reducir los tiempos de atención inmediata.

Bloque Quirúrgico: los 11 quirófanos serán renovados en infraestructura, climatización, iluminación, sistemas de gases medicinales y mobiliario clínico, elevando los estándares de seguridad y eficiencia en los procedimientos.

Internamiento: se remozarán más de 150 habitaciones y baños.

Odontología: se ejecutará una modernización integral, con redistribución de espacios y adquisición de equipos de última generación, cumpliendo los estándares técnicos para la atención bucodental.

Fachada y exteriores: se realizarán trabajos de embellecimiento, paisajismo, adecuación de accesos peatonales y vehiculares, rehabilitación de áreas verdes, señalización institucional y mejoras en el alumbrado perimetral.

El doctor Lama enfatizó que esta iniciativa garantizará a la población una atención digna, segura y moderna, destacando la importancia del Hospital Salvador B. Gautier como uno de los centros de mayor referencia en el país.

El SNS detalló que esta etapa corresponde al inicio del proceso de licitación y que los trabajos comenzarán el próximo año, realizándose de forma escalonada para garantizar la continuidad de los servicios durante toda la intervención.