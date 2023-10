Hospitales llenos por casos de dengue

Santo Domingo.-El dengue sigue desafiando la capacidad del sistema de salud dominicano. El sábado hospitales y centros médicos privados operaban al 100% de las camas habilitadas para atender a los pacientes con fines a esta enfermedad.

El Hospital Infantil Robert Reid Cabral (Angelita) presentaba la emergencia completamente llena, incluso con personas en los alrededores del centro, ya que no cabían dentro de la sala. Con sus niños cargados en brazos, madres y familiares se quejaban del “pésimo” servicio médico.

Stephany Palin, procedente de Villa Juana, llegó con su hija de 13 años a las 1:00 del mediodía, pasadas las 6:00 de la noche aún no había sido atendida, ya que tan solo dos médicos estaban recibiendo pacientes. Su número de turno era el 54.

“Mi hija presenta vómito, dolores de cabeza, fiebre y sobretodo un dolor fuerte en el estómago y el personal ni siquiera ha podido medirle la fiebre”, expresó.

Brenda Corporán Félix es una madre de una bebé de cinco meses, procedente de Pantoja (Santo Domingo Oeste). Está pidiendo un referimiento hacia otro centro de salud, ya que no ve mejoría de su hija confirmada con dengue en el Angelita.

“Tú sabes lo que es tener un recién nacido interno por más de dos días y no ver recuperación. Ya ha perdido peso, no come mucho, las plaquetas siguen bajas y vomita lo poco que logra comer. Por eso estoy pidiendo irme para otro centro de salud y no me dejan ir. No quiero que le pase algo grave a mi bebé, expresó Corporán, quien también pasó por el Hospital Vinicio Calventi, de Los Alcarrizos.

El Hospital Pediátrico Hugo Mendoza registró 79 casos sospechosos en las últimas 24 horas. En tanto, sus camas disponibles están abarrotadas por pacientes de dengue, por lo qe han habilitado 54 camas en el Hospital Mario Tolentino Dipp.

Un doctor confirmó a El Nacional, que tuvo que esperar cinco horas para ingresar a su hija, “muy grave” por dengue, en una clínica, debido a que la emergencia pediátrica y las camas se encontraban llenas. Esto, a pesar, de ser médicos de larga data, él y su esposa.

“Las cifras que muestran las autoridades no son todas ciertas, nosotros vemos más”, consideró.

En números