Las lluvias serán escasas en todo el territorio nacional predominando condiciones favorables para las actividades al aire libre y viajar por las distintas carreteras por la incidencia de un sistema de alta presión según el pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Santo Domingo y el Distrito Nacional el cielo estará con nubosidad dispersas a medio nublado en ocasiones.

En Santiago, Puerto Plata, La Vega, Monseñor Nouel y San Cristóbal el cielo estará con nubosidad dispersas y algunas neblinas en el transcurso de la mañana.

Meteorología comunicó que solo ocurrirán chubascos pasajeros en las provincias de María Trinidad Sánchez, Samaná, La Altagracia, La Romana, Barahona, Pedernales, entre otras al final de la tarde

En el pronóstico marino de Meteorología se comunicó que el oleaje está bueno de 3 a 5 pies de altura en las costas del océano Atlántico y el mar Caribe condiciones favorables para que puedan navegar excepto el sur de Pedernales donde hay condiciones de oleaje anormal mar adentro por tanto se recomienda a los operadores de pequeñas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero.

Las temperaturas seguirán fresca por la incidencia del viento fresco de dirección este/noreste y la época otoñal especialmente durante la noche, la madrugada y temprano en la mañana.

Mañana domingo la incidencia de una vaguada en combinación con el viento predominante del este/noreste, provocará ocasionales chubascos aislados, localmente moderados en ocasiones, con posibles ráfagas de viento sobre diferentes municipios de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez.

Dichas precipitaciones, podría extenderse hacia otras localidades de San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Peravia, San José de Ocoa, Azua, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, entre otras de la región suroeste y la Cordillera Central, hasta las primeras horas de la noche.