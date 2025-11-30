Santo Domingo.- La temporada de huracanes en el Atlántico concluye este domingo, 30 de noviembre, tras una estación en la que el pronóstico de los expertos se quedó corto, al registrarse un período ciclónico anual por debajo de la media, que es de 14 tormentas con nombres.

A continuación, presentamos datos sobre la temporada ciclónica 2025, en lo que respecta a la formación de ciclones tropicales en la cuenca atlántica.

1).- Los ciclones perdonaron a Estados Unidos

Ningún huracán toco a Estados Unidos de manera directa este año, algo que no ocurría desde la temporada el 2015.

Todos los años, el este de Estados Unidos es golpeado por uno de estos fenómenos, pero ello no ocurrió esta temporada.

2).- Solo una tormenta con nombre en el Caribe

La única tormenta que visitó el Caribe fue Melissa, que se convirtió en un huracán categoría 5, que causó graves daños en Jamaica, Cuba y Haití.

3).- Temporada por debajo de lo normal

Este año se registraron en la cuenca atlántica trece tormentas con nombres, lo que significó una estación por debajo de la media.

4).- Muertes significativas y daños materiales

El huracán Melissa fue la tormenta más destructiva, ya que provocó más de 100 muertes y dejó pérdidas superiores a los seis mil millones de dólares.

5).- La ruta hacia el centro del Atlántico

La mayoría de las tormentas de esta temporada tomó dirección hacia el centro del Atlántico, y solo Melissa se formó en el Caribe.

Los expertos pronosticaron que este año se formarían unas 18 tormentas con nombres, de las cuales nueve alcanzarían categoría de huracán.

La temporada de huracanes en el Atlántico se extiende del primero de junio al 30 de noviembre.

Este año se registró una merma significativa en lo que respecta a la formación de ciclones, como consecuencia de la entrada de aire seco al Atlántico, procedente de África.