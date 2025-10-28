Huracán Melissa baja a categoría 4 tras su paso devastador por Jamaica

Miami (EE. UU.).– El huracán Melissa perdió fuerza y se degradó a categoría 4 horas después de impactar Jamaica, sin embargo, las autoridades mantienen las alertas por vientos intensos, inundaciones repentinas y marejada ciclónica, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El fenómeno atmosférico registra vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora (150 mph), según el más reciente reporte del organismo estadounidense.

Un huracán histórico

Melissa se convirtió en el huracán más poderoso de la actual temporada atlántica tras tocar tierra en Jamaica alrededor del mediodía (17:00 GMT) con vientos de hasta 295 kilómetros por hora (185 mph), lo que lo elevó temporalmente a categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson.

A esta hora, su centro se localiza 15 kilómetros al sur de la Bahía de Montego, avanzando hacia el nornoreste a una velocidad cercana a los 13 km/h.

Aunque ha disminuido su intensidad, el NHC enfatiza que Melissa continúa siendo extremadamente peligrosa, por lo que recomienda a la población mantenerse en refugios hasta que pase el peligro.

Proyección y zonas amenazadas

Los modelos meteorológicos del NHC prevén que el debilitamiento continúe mientras el sistema permanezca sobre territorio jamaiquino. No obstante, la entidad señala que Melissa podría llegar mañana en la mañana al sureste de Cuba como un huracán mayor, y posteriormente cruzar el sureste de Bahamas con categoría de huracán.

El aviso también advierte que estructuras podrían colapsar en áreas cercanas a la trayectoria del ciclón, especialmente en zonas montañosas, donde las ráfagas podrían intensificarse hasta un 30%.

Se mantienen alertas de huracán para:

Toda Jamaica

Las provincias orientales de Cuba : Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín

: Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín Bahamas: zonas centrales y del sureste

Mientras que Haití, Las Tunas (Cuba) y Turcos y Caicos se encuentran bajo aviso de tormenta tropical.

Víctimas registradas

Hasta el momento, las autoridades reportan al menos nueve fallecidos vinculados a los efectos de Melissa:

3 en Jamaica

3 en Haití

2 en Panamá

1 en República Dominicana

Aunque es el tercer huracán categoría 5 de esta temporada —después de Erin y Humberto—, Melissa es el primero que impacta tierra firme.