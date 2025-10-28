HAITÍ.– La Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) anunció este martes que se mantiene en máxima alerta y lista para asistir a la población haitiana ante la amenaza del huracán Melissa, que ya tocó tierra en Jamaica con vientos cercanos a 295 km/h, acompañados de lluvias torrenciales y fuerte oleaje.

En un comunicado, la organización detalló que todos sus contingentes, incluidos los provenientes de Kenia, Jamaica, Bahamas, El Salvador y Guatemala, permanecen preparados para operaciones de emergencia y ayuda humanitaria.

Actualmente, la GSF cuenta con un equipo operativo de alrededor de 1,000 agentes, equivalente al personal de la anterior Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS). La entidad reconoció que el país presenta importantes vulnerabilidades, especialmente en comunidades ya golpeadas por la violencia y la pobreza, lo que aumenta el riesgo ante fenómenos naturales de alto impacto.

Coordinación para una respuesta rápida

La GSF aseguró que trabajará junto a la Policía Nacional de Haití (PNH), autoridades locales y organizaciones internacionales para garantizar una respuesta coordinada si la tormenta avanza hacia Puerto Príncipe o regiones cercanas.

Aunque las condiciones meteorológicas aún se mantienen estables, la fuerza multinacional monitorea de cerca el comportamiento del huracán, ofreciendo informes periódicos para asegurar la vigilancia constante del personal desplegado.

La organización hizo un llamado a la población para que acate las instrucciones de la Protección Civil y la Unidad Hidrometeorológica, y tome todas las precauciones necesarias —incluyendo evacuaciones preventivas— si las autoridades así lo ordenan.

Solidaridad con Jamaica

En su mensaje oficial, la GSF extendió su apoyo al país vecino:

“Nuestros pensamientos y oraciones están con el pueblo de Jamaica mientras enfrentan los devastadores efectos del huracán Melissa”.

Además, reafirmó que continúa cumpliendo su mandato de combatir las bandas criminales y restaurar el orden, al mismo tiempo que suma sus capacidades para proteger vidas y bienes durante esta emergencia climática.

Víctimas en Haití

Antes de fortalecerse a huracán, Melissa dejó tres fallecidos y 16 heridos en Haití la semana pasada, cuando aún era tormenta tropical. El gobierno informó que cientos de familias han sido desplazadas a refugios temporales ante el riesgo de nuevas afectaciones.