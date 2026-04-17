Iamdra Fermín revela que se ha realizado cirugías estéticas “Natural, natural, no soy”

Santo Domingo.- La comunicadora e influencer Iamdra Fermín sorprendió a sus seguidores al revelar que se ha realizado tres cirugías plásticas, incluyendo una en el rostro, desmintiendo así la percepción de que su apariencia es completamente natural.

Sus declaraciones surgieron luego de que muchos usuarios comentaran en redes sociales que lucía “muy natural”, especialmente tras un video reciente.

Una cirugía por accidente

Fermín explicó que su intervención facial no fue una decisión estética, sino consecuencia de un accidente durante su adolescencia.

“Cuando yo tenía 16 años, un amiguito mío me cargó, me dejó caer y se me rompió el cartílago de la nariz en tres pedazos”, relató.

Debido a la gravedad de la lesión, tuvo que someterse a una cirugía plástica de emergencia. Aunque entiende que el cirujano pudo haber hecho algún ajuste estético, asegura que no percibe grandes cambios respecto a su nariz original.

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Decisiones motivadas por inseguridades A diferencia de ese procedimiento, las otras dos cirugías sí fueron una elección personal. A los 23 años, tras ahorrar dinero, decidió someterse a un aumento de senos y una liposucción en la zona de las caderas. Según confesó, en ese momento enfrentaba fuertes complejos con su cuerpo. “Yo estaba complejísima con mi cuerpo, yo parecía más una niña que una mujer”, expresó. La comunicadora explicó que deseaba tener una figura más curvilínea, influenciada en parte por los estándares de belleza que veía en revistas durante su adolescencia.

Un cambio significativo en su autoestima

Fermín recordó con emoción el momento en que vio los resultados por primera vez.

“Yo casi lloro porque por fin yo tenía ese cuerpo que yo soñaba tener”, confesó.

Aunque han pasado aproximadamente 18 años desde esas cirugías y su cuerpo ha cambiado con el tiempo, incluyendo la maternidad, asegura que los procedimientos siguen influyendo en su apariencia actual.

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Una postura honesta sobre la estética

La influencer también reconoció que existen mujeres que logran resultados similares sin intervenciones quirúrgicas, ya sea por genética o disciplina en el ejercicio. Sin embargo, en su caso, prefirió recurrir a la cirugía.

“No es que yo tenga unos senos tipo Pamela Anderson o un trasero tipo Kim Kardashian, pero de que las tengo, las tengo”, comentó.

Finalmente, dejó clara su postura con una frase directa:

“Natural, natural, no soy”.