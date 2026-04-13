Consternada ha quedado la sociedad dominicana tras darse a conocer el fallecimiento del reconocido periodista de espectáculos Carlos Batista Matos, popularmente conocido como “El Hombre Más Caro”.

La noticia ha generado una ola de reacciones en el mundo del arte, la comunicación y el entretenimiento, donde Batista Matos dejó una huella gracias a su estilo único, su larga trayectoria y su programa «Con los famosos».

Diversas figuras del ámbito artístico han expresado su pesar a través de redes sociales, destacando no solo su profesionalismo, y cualidades como ser humano.

El comediante Manolo Ozuna recordó que Batista fue su primer amigo en la radio y “su hermano toda la vida”. “A mi Padre Dios pido tu merecida paz”, expresó en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Evelio Herrera lo definió como uno de los mejores periodistas de farándula que “ha parido nuestro país”. “Amigo, que Dios te reciba y te dé entrada a la mejor vida, donde nada terrenal es posible. Adiós, hermano; harás muchísima falta”, escribió.

De igual forma, Tamara Martínez manifestó que lo recordará en momentos significativos de su vida, mientras que Nikauly de la Mota lamentó su partida destacándolo como un amigo solidario y un gran profesional. “En paz descanse Carlos Batista Matos; ahora seguro estás riendo en el cielo con tu típico ‘caro… muy caro’”, expresó.

La partida de Batista Matos deja un vacío en la comunicación dominicana, donde su voz y estilo marcaron generaciones dentro del periodismo de entretenimiento.