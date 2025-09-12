Catedral de la iglesia católica en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

SANTIAGO.- La Arquidiócesis local de la Iglesia católica criticó a los gobiernos latinoamericanos por convertirse en verdugos de sus compatriotas a los que, según afirma, les violan sus derechos humanos.

La opinión al respecto está contenida en la nota editorial del semanario nacional católico Camino titulado “No olvidemos a Nicaragua”, y que circulará en todas las parroquias a partir de este próximo domingo 14 de los corrientes.

“Los pueblos latinoamericanos han transitado por la ruta de la libertad y la opresión y el llamado Continente de la Esperanza, está pasando por momentos críticos en donde algunos gobiernos olvidan las promesas que los llevó al poder, convirtiéndose en verdugos de sus compatriotas”, sostiene Camino.

La iglesia condena la violación de derechos humanos en Latinoamérica por gobiernos opresores

Precisa que en esos países la violación de los derechos humanos es una constante, haciendo de la corrupción un soporte para mantenerse persiguiendo, torturando y enviando al exilio a quienes piensan diferente.

Indica que para ellos los predicadores del Evangelio es una ofensa, y le temen.

“En el caso de Nicaragua esa persecución ha llegado a niveles insoportables, donde varios obispos, sacerdotes, seminaristas y laicos comprometidos han sido desterrados sufriendo la violación al derecho de vivir en su patria”, apunta el vocero escrito de la Iglesia Católica.

E indica que entre los afectados por esa situación en Nicaragua, están monseñor Carlos Enrique Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua y monseñor Isidro Mora, obispo de la diócesis de Siuna.

Señala que el pasado 25 de agosto de este año, esos obispos fueron recibidos por el Papa León 14 y que este encuentro con el Sucesor de Pedro, es una expresión de aliento para estos hermanos que sufren los rigores en carne propia de quienes le temen a la palabra de Dios, que siempre es liberadora.