La Iglesia llama a orar por la paz en un mundo fragmentado

SANTIAGO.- La Arquidiócesis local de esta ciudad afirma que a millares de ciudadanos, a nivel mundial, les están invadiendo la incertidumbre, el miedo y la desesperanza por las noticias diarias que presentan un mundo totalmente herido por las guerras.

Asimismo, la Iglesia Católica solicitó a los dominicanos elevar una oración a Dios por la paz en los lugares donde se mantienen las guerras y dijo que como dijera el fenecido papa Francisco, la humanidad está en presencia de una Tercera Guerra Mundial, pero fragmentada o sea por pedazos.

Esa opinión de la Iglesia Católica está plasmada en el comentario editorial titulado “Una oración por la Paz”, del semanario nacional católico Camino y que circulará en todas las parroquias de la República Dominicana a partir de este próximo domingo 15 de los corrientes.

“Aunque hoy no son pocas las personas de corazón a la paz, un gran sentimiento de impotencia les invade ante el curso de los acontecimientos cada vez más inciertos”, expresión de nuestro Papa León XIV en su mensaje con motivo de la 59 Jornada Mundial de la Paz del 2026, sostiene Camino.

Indica que las guerras destruyen vidas, humanidad y futuro, convirtiéndose siempre en una derrota.

“En contraste, tenemos que la paz fomenta la construcción y permite el progreso conjunto, asegurando que nada se pierda y todos ganen”, subraya el vocero escrito de la Iglesia Católica dominicana.

Señala que ante este triste panorama, llega a los corazones de todos los cristianos la oración de San Francisco de Asís, cuando dijo: “Señor, hazme instrumento de tu paz, donde haya odio siembre yo amor; donde haya duda, fe; y donde haya tristeza alegría.

“También recordemos al fenecido Papa Pablo VI, cuando aquel 4 de octubre de 1965 en su histórico discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas proclamó: ¡nunca más la guerra, nunca más la guerra ¡”, dice en otro apartado el comentario editorial de Camino.

Precisa que los actuales momentos que vive la humanidad, es propicia la ocasión para trabajar por la paz y elevar una plegaria al Dios de la vida para que conceda a los seres humanos la sabiduría, y así entender que la guerra es un mal, y que con ella perdemos todos, y en cambio, con la paz ganamos todos.