El semanario Camino es editado por el Arzobispado de Santiago.

SANTIAGO.- La Arquidiócesis local de la Iglesia católica afirma que el consumo masivo de sustancias prohibidas por la juventud, ha convertido a muchos de nuestros jóvenes en zombies y que van por las calles perdidos en el tiempo y sin un horizonte claro.

La opinión en tal sentido de la Iglesia Católica está contenida en el comentario editorial titulado “Los jóvenes de los 70 y 80” del semanario católico nacional Camino y que circulará a partir del próximo domingo siete de los corrientes en todas las parroquias del país.

“Al pasar los años miramos hacia atrás buscando explicaciones de realidades sociales que se vivieron y que marcan una diferencia abismal con la actualidad”, subraya en uno de sus párrafos el editorial de Camino.

Se enfatiza la falta de valores y el mal ejemplo parental en la conducta de los jóvenes hoy

Precisa que no es como dice una canción, que buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor.

“Es que los hechos negativos que nos aturden cada día nos llevan a buscar la diferencia entre el ayer y el hoy”, puntualiza el vocero escrito de la Iglesia Católica.

Refiere que en el caso de los jóvenes de los años 70 y 80, por fijarnos en un período determinado, encontramos muchachos y muchachas con ideales bastantes claros y definidos.

“En los barrios y en los campos teníamos los clubes culturales, entidades en donde ellos encontraban formación y compromiso y los motivaban a la lectura y a ser estudiantes excelentes, personas respetuosas y solidarias”, sostiene Camino.

Dice que en esos años la buena conducta de la juventud era el carnet de identidad dentro de la sociedad.

Asimismo, señala que a nivel religioso, los jóvenes participaban en las pastorales juveniles, que los llenaban de valores y trascendencia para fortalecer su entrega a los demás.

“Hoy nos encontramos con muchos jóvenes descarriados, que no encuentran en sus padres el ejemplo a imitar y el consumo masivo de sustancias prohibidas los han convertido en zombies que van por las calles perdidos en el tiempo, mirando hacia el frente, sin encontrar dónde posar su mirada”, agrega Camino.

Indica que cuando llegan a un estado tal de trastorno mental son capaces de cometer las acciones más abominables.