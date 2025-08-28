SANTIAGO.- La Arquidiócesis local de la Iglesia católica solicita al Gobierno frenar las acciones denigrantes y violatorias de los derechos humanos que vienen cometiéndose contra los migrantes al momento de producirse las repatriaciones de ciudadanos encontrados irregularmente en el país.

La petición al respecto, la hace la Iglesia católica en el comentario editorial del semanario nacional católico Camino titulado “Frenen esas acciones”, y que circula cada domingo en todas las parroquias de la República Dominicana.

“El trato a los migrantes, en cualquier lugar del mundo, refleja el niel de respeto a los derechos humanos que proclaman los países que los reciben, y ese respeto habla de nobleza y dignidad”, subraya el vocero escrito de la Iglesia católica.

La Iglesia católica solicita frenar abusos a migrantes durante repatriaciones en República Dominicana

Precisa que en varias ocasiones, los obispos dominicanos han abordado ese tema, siempre apegados al Evangelio, y así lo hicieron el pasado 8 de octubre del 2024 cuando reconocieron el derecho que les asiste cada nación de aplicar sus leyes y políticas migratorias.

“Pero también exhortaron a nuestras autoridades a que, en la ejecución de las mismas, se garantice la justicia y el respeto a la dignidad humana”, puntualiza en otra parte el editorial de Camino.

Señala que también se preguntaban sobre lo que sucede durante el proceso de detención de los indocumentados.

“Vemos que se dan hechos reprochables, como aquellos en donde miembros de la Dirección General de Migración llegan a media noche a lugares donde residen ciudadanos haitianos, derribando puertas para apresarlos, creando escenas desgarradoras”, agrega Camino.

Indica que hay testimonios de familias que en esos apresamientos son despojados de sus pertenencias, incluyendo el dinero que a base de mucho trabajo han ido ahorrando.

“Ese cuadro desolador es la máxima expresión del maltrato y humillación, lo cual no representa el cumplimiento de la ley, sino que se convierten en pillaje y ultraje”, sostiene la publicación católica.

“Hacemos un llamado al Gobierno para que detenga esas acciones, que solo sirven para presentar en bandeja de plata a los organismos internacionales evidencias de los abusos cometidos, poniendo al país como violador de los compromisos internacionales en cuanto al protocolo a seguir para repatriar a los migrantes”, refiere más adelante Camino.

Concluye recordando que las políticas migratorias hay que aplicarlas siempre conforme a los principios de justicia, equidad y respeto a la dignidad humana.