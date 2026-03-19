SANTIAGO. La Arquidiócesis local de la Iglesia Católica elogió el reciente anuncio de la procuradora general de la República, Yeni Berenice, sobre la creación de 37 nuevas oficinas a nivel nacional para representar y apoyar a las personas que hayan sido víctimas de algún delito o agresión física.

En su comentario editorial del semanario nacional católico Camino, titulado “Estaban desamparadas”, la Iglesia Católica se refiere a las personas que sufren alguna agresión o son víctimas de delitos y que se encuentran desamparadas, sin las debidas protecciones del Estado.

“Una de las debilidades que más daño le ha hecho a la sociedad dominicana es la falta de consecuencias para quienes violan las leyes que nos rigen, ya que estas personas andan por las calles libres, sin sentir la vergüenza de mirar hacia quienes han ofendido”, subraya Camino, que circulará en todas las parroquias del país a partir de este próximo domingo 22 de los corrientes.

Precisa que esta situación debe cambiar, y en ese sentido es una gran esperanza el anuncio de la Procuraduría General de la República sobre la apertura de 37 nuevas oficinas en todo el país para representar a las personas que hayan sido víctimas de un delito.

“Ahora tendrán la representación de abogados bien capacitados, para que los defiendan en los tribunales, que antes solo tenían los que cometían crímenes y otros tipos de delitos”, sostiene Camino.

Indica que en todo este proceso para llegar a ese logro hay que destacar el trabajo continuo del doctor Juan Ramírez y su esposa, la doctora Rosaída Fañas, quienes perdieron a su hija Vanessa el 9 de junio de 2006, a consecuencia de un crimen para quitarle un celular.