Igor Thiago ve en Ancelotti una oportunidad única en su debut con la selección brasileña

Río de Janeiro.– El centrocampista brasileño Igor Thiago afirmó que trabajar bajo la dirección del técnico Carlo Ancelotti representa una oportunidad única en su carrera, por lo que aseguró que aprovechará cada momento junto al experimentado estratega.

“Es Ancelotti, no hay palabras. Es un entrenador con una experiencia enorme y muy exitoso. Si puedo aprender aunque sea un poco de lo que tiene para enseñarme, lo voy a aprovechar”, expresó el jugador del Brentford, en una entrevista divulgada por la Confederación Brasileña de Fútbol.

Busca un lugar en el Mundial

Convocado para los amistosos de Brasil ante Francia y Croacia, el futbolista señaló que intentará demostrar sus cualidades para ganarse un puesto en la lista definitiva del Mundial de Fútbol 2026.

El jugador de 24 años calificó como un logro haber sido seleccionado por Ancelotti para formar parte de la ‘Canarinha’. “Solo quien vive este momento entiende lo que significa”, expresó.

Actualmente, el mediocampista se encuentra concentrado con el equipo en Orlando, donde se prepara para los compromisos amistosos.

Gran presente en Inglaterra

Thiago atraviesa el mejor momento de su carrera en la Premier League, donde suma 19 goles en la temporada y disputa el liderato de goleadores con el noruego Erling Haaland.

El futbolista, nacido en Gama, en el Distrito Federal de Brasilia, recordó los trabajos que realizó en su infancia como vendedor ambulante y ayudante de construcción, experiencias que marcaron su carácter y le enseñaron a valorar su presente.

Brasil se enfrentará este jueves a Francia en Boston y el próximo 31 de marzo jugará contra Croacia en Orlando. Ambos encuentros serán clave antes de que Ancelotti anuncie la lista final de convocados para el Mundial.