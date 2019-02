Tres ejecutivos de Hollywood recorrieron locaciones para rodajes de cine, del 4 al 10 de febrero con vistas proyectos cinematográficos y se llevaron una notable buena imagen de lo que captaron en fotos y video, informó el consulado dominicano en California.

Michael Marks, Michael Burmeister y Ron Carr, exploraron el valle de Constanza, las dunas de Baní, Altos de Chavón, la Zona Colonial hasta las costas de la provincia La Altagracia, en busca de locaciones ideales para rodar sus películas y series.

Este veterano equipo ha sido responsable de la selección de locaciones para grandes películas taquilleras a nivel mundial, tales como Transformers, Twilight, Terminator, Tropic Thunder, True Lies, Casino, Back to the Future, Hunt for Red October, y premiadas series de televisión, como The Amazing Race y CSI.

La Cónsul General de California, Janet Blandino, resaltó que la iniciativa se inscribe en un marco de colaboración entre el Consulado de la República Dominicana en Los Ángeles, auspiciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), la Dirección General de Cine (DGCINE) y la Oficina de Promoción Turística (OPT) del Ministerio de Turismo en California (@wehaveitall), con el objetivo de promover a la República Dominicana como el destino fílmico ideal del Caribe.