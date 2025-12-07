El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) benefició a más de 620 estudiantes de centros de estudios de esta provincia con atenciones odontológicas durante una Jornada de Salud Bucal realizada aquí, como parte de su Ruta del Bienestar y de su compromiso de contribuir con la mejoría de la calidad de vida de los alumnos de sistema público de educación y sus familias.

Durante la jornada de salud, estudiantes, de entre 5 y 17 años, recibieron servicios de extracciones de dientes permanentes y temporales, restauraciones en resina, recubrimientos pulpares indirectos, aplicaciones de barniz fluorado y de flúor, así como profilaxis, entre otros tratamientos.

El director del INABIE, Adolfo Pérez, explicó que la entidad viene reforzando la cobertura odontológica escolar para ofrecer más procedimientos preventivos y tratamientos especializados, con el fin de mejorar el bienestar integral de la población estudiantil.

“La salud bucal no es un complemento, es parte del desarrollo físico y cognitivo. Desde el INABIE estamos garantizando atenciones que van desde la educación en higiene oral hasta tratamientos clínicos que muchas familias no pueden costear en el sector privado”, aseguró Pérez.

Charlas, ahorro e importancia

En el operativo de salud bucal, realizado en el centro educativo Hernando Gorjón, además fueron atendidos estudiantes de las escuelas aledañas: Bienvenido Morillo, Luis Emilio Pérez y Elgia Méndez.

Además, fueron impartida charlas a estudiantes, docentes y otros interesados sobre cómo mantener una buena higiene oral.

La gobernadora de esta provincia, Edirda D’Oleo, destacó la importancia de la jornada de salud escolar para los estudiantes beneficiados y su familia, que ya no tienen que pagar por costosos servicios odontológicos.

“Me siento regocijada con que el INABIE haya traído estos servicios a nuestra comunidad, para contribuir con la mejoría de la salud bucal de los estudiantes de esta provincia”, añadió.

El INABIE reafirma su compromiso de continuar ampliando este tipo de iniciativas en los centros educativos, con la finalidad de fortalecer la salud escolar y garantizar servicios oportunos y de calidad a toda la comunidad estudiantil.