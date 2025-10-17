El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, toma una selfie junto al presidente Luis Abinader, en el inicio este viernes a los Juegos Deportivos Universitarios 2025. / Presidencia RD.

Santo Domingo.– Con la presencia del presidente Luis Abinader, la República Dominicana dio inicio este viernes a los Juegos Deportivos Universitarios 2025, tras una interrupción de más de 10 años, marcando un nuevo impulso al deporte universitario en el país.

Durante las próximas dos semanas, 1,843 atletas de 23 instituciones de educación superior competirán en disciplinas como ajedrez, atletismo, baloncesto, baloncesto 3×3, fútbol sala, judo, karate, natación, sóftbol, taekwondo, tenis, tenis de mesa, voleibol y voleibol de playa.

Entre aplausos y emoción, los deportistas destacaron el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento del deporte, que contribuye a la salud física y mental, promueve el trabajo en equipo y valores como el respeto y la disciplina.

Impulso al deporte universitario

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, resaltó que los juegos representan una oportunidad para canalizar el talento de los jóvenes, fomentar su formación integral y guiarlos hacia un futuro prometedor. También recordó que la última edición se realizó en 2012 y que esta gestión ha reactivado otros eventos como los Juegos Fronterizos y los Juegos Juan Pablo Duarte en Nueva York.

Por su parte, los rectores de la UASD y UNIBE, Editrudis Beltrán y Odile Camilo Vincent, coincidieron en que las universidades no solo imparten formación académica, sino que también son espacios de convivencia y bienestar a través del deporte.

Sedes y logística

La UASD, universidad primada de América, albergará competencias de baloncesto, judo, karate, taekwondo, béisbol y sóftbol. Otras disciplinas se desarrollarán en el ISFODOSU, la UNPHU, el Club Deportivo Naco y los parques Güibia, Eugenio María de Hostos y Club Calero.

A los atletas provenientes del interior del país se les garantizará hospedaje, alimentación y transporte, facilitando su participación en los diferentes eventos.

Universidades participantes

Las 23 instituciones incluyen la UASD, ISFODOSU, UNIBE, INTEC, O&M, PUCMM, UNPHU, UCATECI, UNAPEC, ITLA, UCSD, ITSC, UTESA, UNICARIBE, UFHEC, UAPA, UNEV, UNADE, ISA, UTECO, UCNE, UCATEBA y UCE.