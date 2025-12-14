Incautación de petrolero y amenazas militares: sube la marea en el Caribe

El presidente estadounidense Donald Trump eleva las tensiones con Venezuela, y de paso envía un mensaje a los aliados de la nación suramericana con la incautación de un petrolero frente a sus costas.

El mandatario venezolano no tardó en calificar la incautación del petrolero como un robo descarado y un acto de piratería. La incautación del barco, que por su dimensión Trump presentó como una gran hazaña, se agrega al bombardeo de supuestas narcolanchas y el despliegue de un portaaviones y tropas estadounidenses en el mar Caribe.

Para minar más la atmósfera el gobernante estadounidense declaró que los días de Maduro en el poder están contados y que no descarta una incursión terrestre en Venezuela. Sin dejarse intimidar el mandatario venezolano indicó que su pueblo está preparado para enfrentar una invasión de Estados Unidos.

El desenlace no está previsto, pero con un panorama que a cada momento se pone color de hormigas la angustia es obvia.

Más que una salida violenta hasta los antiguos aliados de Maduro favorecen que se eche a un lado y propicie una solución democrática. Porque su permanencia a la mala en el poder será siempre fuente de tensiones como las que se viven.