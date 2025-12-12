Salvador Nasralla denuncia fraude monumental en elecciones de Honduras

Al considerarse derrotado en las tortuosas elecciones de Honduras, el conservador Salvador Nasralla ha denunciado un fraude monumental en favor del también derechista Nasry Asfura, por quien el presidente estadounidense Donald Trump llamó a votar, en tanto la oficialista Rixi Moncada llamó a anular los comicios por supuestas irregularidades.

Después de estar perdiendo el balotaje, aunque por estrechísimo margen, Asfura pasó al primer lugar y con el 99.40 % de los votos computados es prácticamente el presidente electo. La lentitud e interrupción del conteo motivaron un llamado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se agilizara y un reclamo de República Dominicana y otros tres países para que se respetara la voluntad popular.

Nasralla había sido cauto en sus pronunciamientos, pero al darse cuenta de que su derrota es inminente no solo ha denunciado un fraude, sino que ha exigido un escrutinio acta por acta para transparentar los resultados. El trauma que ha caracterizado las elecciones en Honduras, que observadores atribuyen a la injerencia del presidente estadounidense, resucita un paso que parecía superado en los regímenes democráticos.