Santo Domingo.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió la tarde del miércoles alerta roja para las provincias Puerto Plata y Espaillat, debido a los fuertes aguaceros registrados y a los que se prevén en las próximas horas.

El COE informó que otras 19 provincias, además del Distrito Nacional, se mantienen bajo alertas entre amarilla y verde.

En alerta amarilla se encuentran Monte Cristi, Santiago de los Caballeros, La Vega, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, San José de Ocoa y Monseñor Nouel.

Otras doce provincias, junto al Distrito Nacional, figuran en alerta verde, según el boletín emitido a las 6:00 de la tarde.

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El pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indica que la incidencia de una nueva vaguada mantendrá los aguaceros al menos hasta el sábado en varias regiones del país.

Mapa de alertas del COE

En las últimas 24 horas se han registrado lluvias en localidades de la costa norte, asociadas a un sistema frontal que comenzaría a debilitarse este jueves.

No obstante, las precipitaciones continuarán por la llegada de la nueva vaguada, que se posicionará sobre la costa norte, de acuerdo con el informe meteorológico.